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RSC: Двенадцатая ночь
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RSC: Twelfth Night

RSC: Двенадцатая ночь, 2018

2018 / Великобритания
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О фильме

Вечнозелёная шекспировская комедия о неразделённой любви и бесконечной путанице возвращается на сцену Королевской  Шекспировской компании в постановке Кристофера Ласкомба, до этого ставившего на этих подмостках «Бесплодные усилия любви» в 2014 году и «Много шума из ничего» в 2016-м.

Корабль разбивается о скалы, и Виола и Себастьян, двойняшки, оказываются разлучены. Переодевшись мужчиной, Виола оказывается в замке у герцога Орсино. Герцог влюблён в графиню Оливию, которая проникается чувствами к юноше Цезарио, за которого выдаёт себя Виола, в то время как сама Виола влюбляется в герцога. Как будто ситуация недостаточно запуталась, появляется Себастьян, точная копия Цезарио/Виолы…

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Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Кристофер Ласкомб
В ролях
Динита Гохил
Эш Аллади
Кара Тойнтон
Николас Бишоп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма RSC: Двенадцатая ночь 1 постер
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