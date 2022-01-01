RSC: Двенадцатая ночь, 2018

Вечнозелёная шекспировская комедия о неразделённой любви и бесконечной путанице возвращается на сцену Королевской Шекспировской компании в постановке Кристофера Ласкомба, до этого ставившего на этих подмостках «Бесплодные усилия любви» в 2014 году и «Много шума из ничего» в 2016-м.

Корабль разбивается о скалы, и Виола и Себастьян, двойняшки, оказываются разлучены. Переодевшись мужчиной, Виола оказывается в замке у герцога Орсино. Герцог влюблён в графиню Оливию, которая проникается чувствами к юноше Цезарио, за которого выдаёт себя Виола, в то время как сама Виола влюбляется в герцога. Как будто ситуация недостаточно запуталась, появляется Себастьян, точная копия Цезарио/Виолы…