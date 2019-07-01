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Земля столкнулась с нашествием инопланетян. Иные формы жизни, намного более развитые, чем люди, захватили власть и установили на планете свой диктат. Действие разворачивается в Чикаго спустя девять лет после вторжения. Гэбриэл Драммонд считает, что его брат Рэйф, возглавлявший сопротивление, погиб, но вскоре он узнаёт, что надежда на свержение власти пришельцев ещё жива. Правда, в первую очередь повстанцам приходится сталкиваться не с самими захватчиками, а с людьми, перешедшими на сторону…