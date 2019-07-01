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Битва за Землю Битва за Землю
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Captive State Битва за Землю 2018 / США
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Битва за Землю»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Земля столкнулась с нашествием инопланетян. Иные формы жизни, намного более развитые, чем люди, захватили власть и установили на планете свой диктат. Действие разворачивается в Чикаго спустя девять лет после вторжения. Гэбриэл Драммонд считает, что его брат Рэйф, возглавлявший сопротивление, погиб, но вскоре он узнаёт, что надежда на свержение власти пришельцев ещё жива. Правда, в первую очередь повстанцам приходится сталкиваться не с самими захватчиками, а с людьми, перешедшими на сторону…

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Евгений Стешенко 1 июля 2019, 02:04
Оценка
Весьма своеобразный фильм. Понравится далеко не каждому, так как очень затянут и совершенно без экшена. Нам с женой не зашёл. Но снят не плохо. Оценка 5 из 10.
1 июля 2019, 02:04 Ответить
Олег Чижик 13 июля 2019, 22:36
Мутотень на Земле
Можно ли фильм про вторжение пришельцев и революцию быть скучным?Данная кинокартина показала что может. Нудное,муторное повествование приправленное безликими героями наводит тоску и зевоту.Пустые персонажи не вызывающие симпатии или сопереживания,убивают интерес к происходящему полностью.Смогут ли осуществить задуманное?Поймают?Убьют? Всё равно! Сама идея сопротивления пришельцам не нова, но тут скорее сопротивление ради сопротивления, а не ради победы. Финальный твист "читается" на раз. Заканчивается вроде на оптимистичной ноте, но остаётся ощущение, что герои ничего не добьются. Сам сюжет местами глупый и абсурдный. Единственное,что заставило смотреть фильм,это желание увидеть новый образ инопланетян. Появление на экране пришельца вызвало недоумение и смех. Создатели на полном серьёзе пытаются впечатлить инопланетной формой жизни,похожей на взбесившийся куст конопли из комедии «Очень страшное кино». В итоге остались лишь сожаления о потраченном на просмотр времени. Непонятен высокий рейтинг IMDb. Фильм не из тех, что тянет досматривать, не то что бы пересматривать. Снимался явно при дефиците бюджета. Операторская работа слабая, - действие половины фильма происходит в потёмках, только тени и звуки.
13 июля 2019, 22:36 Ответить
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