Эта тюрьма существовала на самом деле: где снимали самые жуткие сцены «Аутсорса»

5 напряженных детективов, в которых главный подозреваемый оказался вовсе не тем, кем считали зрители

Французский ответ «Большой маленькой лжи»: Netflix выпустил триллер «Черное солнце» — всего 6 серий, зато каких

Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили

В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»

В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог

Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»

Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)

Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас