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1918 год. До окончания Первой Мировой войны осталось совсем немного. Солдаты с нетерпением ждут заключения мира. Но не для всех мир, с каждой минутой становящийся все более реальным, оказывается желанным. Лейтенант Прадель (Лоран Лафитт) жаждет крови и вопреки приказам сверху развязывает вооруженное столкновение. Начинается кровопролитное сражение за высоту 113. Гибнут люди. Снаряды с легкостью разрывают их тела, как бумажные игрушки. Рядовой Альбер Майяр (Альбер Дюпонтель) попадает в воронку,…