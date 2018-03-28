Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
До свидания там, наверху До свидания там, наверху
Киноафиша Фильмы До свидания там, наверху Отзывы о фильме «До свидания там, наверху»
Au revoir là-haut / See You Up There До свидания там, наверху 2017 / Франция
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «До свидания там, наверху»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

1918 год. До окончания Первой Мировой войны осталось совсем немного. Солдаты с нетерпением ждут заключения мира. Но не для всех мир, с каждой минутой становящийся все более реальным, оказывается желанным. Лейтенант Прадель (Лоран Лафитт) жаждет крови и вопреки приказам сверху развязывает вооруженное столкновение. Начинается кровопролитное сражение за высоту 113. Гибнут люди. Снаряды с легкостью разрывают их тела, как бумажные игрушки. Рядовой Альбер Майяр (Альбер Дюпонтель) попадает в воронку,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
uru-aleksandr 28 марта 2018, 14:21
Оценка
люблю французские фильмы
28 марта 2018, 14:21 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 189 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 55 комментариев
Юра дворник
Юра дворник 2 комментария
Синистер. Начало
Синистер. Начало 16 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App