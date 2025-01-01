Меню
Фильмы
Одержимая
Постеры фильма «Одержимая»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Заступился за Махидевран и пошел против Сулеймана: что случилось с братом султана, которого почти не запомнили зрители
«Время ушло»: BadComedian предсказал провал новым «Голодным играм», но фанаты с ним не согласны
«Если эти больные упыри еще и логично не закольцуют, то пусть они горят в аду»: лучший хоррор 2025 года в Сети разнесли в пух и прах
В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили
Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)
В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
