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1809 год. В доме семейства Богран переполох. К младшей сестре Полин (Ноэми Мерлан) едет свататься капитан Невиль (Жан Дюжарден). Однако их свадьба так и не состоялась. Невиль отправляется на фронт, едва получив согласие красавицы Полин. Он обещал девушке писать каждый день, но ни строчки за всю войну от него не пришло. Полин маялась в разлуке с любимым и страдала от неведения. Чтобы хоть как-то взбодрить девушку, в переписку с ней от лица капитана вступила ее старшая сестра Элизабет (Мелани…