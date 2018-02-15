1809 год. В доме семейства Богран переполох. К младшей сестре Полин (Ноэми Мерлан) едет свататься капитан Невиль (Жан Дюжарден). Однако их свадьба так и не состоялась. Невиль отправляется на фронт, едва получив согласие красавицы Полин. Он обещал девушке писать каждый день, но ни строчки за всю войну от него не пришло. Полин маялась в разлуке с любимым и страдала от неведения. Чтобы хоть как-то взбодрить девушку, в переписку с ней от лица капитана вступила ее старшая сестра Элизабет (Мелани…
Посмотрел 14 февраля эту картину в кинотеатре Ленфильм.
Перед показом музицировал коллектив Buzzer Party - очень хорошие ребята, доставили массу удовольствия и зарядили отличной энергией. Обязательно сходите к ним на выступление.
Теперь за фильм:
Отличная комедия. Простая и не напряжная. С понятным юмором. Актерский состав шикарен. Режиссура отличная. Операторская работа - шикблеск.
При просмотре ощущаешь себя участником - ну прям весь там. С первых кадров все вызывают симпатию. Есть, конечно, небольшая ложка дегтя в конце картины, но, если абстрагироваться от... да не важно.
Категорически рекомендую к просмотру. Очень весело и смешно, как мужской половине, так и женской. Фильм смотрится легко. Можно пойти как одному, так и парой и, даже, компанией.
И, что большая редкость в иностранном юморе, есть и над чем подумать и что почерпнуть.
Короче, я могу тут долго растекаться дифирамбами, а фильм того стоит, я вам так скажу - идите и смотрите, получите удовольствие от просмотра и от мыслей в своей голове.
На пресс- показе я оказалась благодаря Светлане Стахнёвой и очень была рада в такой романтичный день насладиться этой легкой французской комедией.
История о "блудливом" капитане, который не смог сдержать свое слово, а заботливая сестра, чтобы помочь излечиться своей родной младшей сестренке решается на обман...она сочиняет письма, которые спасают ее сестру, ее честь и в последнем письме убивает своего придуманного идеального капитана.
Очень тяжело распознать, кто герой, а кто трус на деле, ведь все носят маски, в конце картины Вы сможете сделать свой вывод!
Комедия приправлена щепоткой разврата и яркими шуточками в духе французов, как я люблю)
Рекомендую сделать перерыв в просмотре блокбастеров и насладиться легкой, но хорошей комедией.
Плутовская и любовная комедия в декорациях событий двухсотлетней давности – наполеоновские войны – о похождениях красавца и бравого вояки, который вроде бы оказывается жалким дезертиром – и все же остается тем, кем является поначалу, вызывает в памяти произведения «Золотого века» французского кинематографа 60-80-х гг. прошлого столетия.
Превосходный кастинг и актерская игра, отличный сценарий, когда ничего не «слишком», чувство меры, когда кажется, вот-вот – и авторы сверзнутся в банальность и пошлость, однако же нет – много гэгов ниже пояса и на грани, но нигде эта грань не перейдена. Сходу взят головокружительный темп, все развивается так быстро, без пауз, что за авторов фильма, как и за его заглавного персонажа, переживаешь: справятся-не справятся, сумеют ли выдержать этот темп – и нигде не ошиблись, не подвели самих себя…
Единственный, пожалуй, нюанс, который не позволяет признать картину окончательным бесспорным шедевром – диалоги. Дело ли тут в переводе или таков оригинал, но в памяти не остается ни одной реплики, которая стала бы цитатой на десятилетия, когда по двум-трем словечкам «узнаешь своих»: да, он смотрел (вспомним, допустим, Гайдая или Тарантино).
А вообще, конечно, это абсолютно синефильское произведение. Сцены когда, главный герой и его будущая возлюбленная сочиняют ему биографию, и делают это с такой легкостью и радостью, вызывают в памяти знаменитое высказывание Феллини: «Рассказывать истории – это единственная игра, в которую стоит играть».
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