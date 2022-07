1 Redwood Peter Raeburn 1:32

2 Mother Peter Raeburn 3:35

3 Flowers Peter Raeburn 0:50

4 Redwood Wander Peter Raeburn 1:34

5 Redwood Dream Peter Raeburn 0:36

6 Open Reach Peter Raeburn 1:55

7 Sign to Lights Peter Raeburn 3:36

8 Nothing in the Fridge Peter Raeburn 1:48

9 Something's Wrong with This Peter Raeburn 1:08

10 Johnny's Dead Peter Raeburn 1:49

11 Reach Peter Raeburn 1:34

12 Vase Peter Raeburn 1:04

13 Poppy Peter Raeburn 1:06

14 Washing the Scars Peter Raeburn 2:16

15 Mothers Dress to Lights Peter Raeburn 2:30

16 Fence Peter Raeburn 4:56

17 Dance Peter Raeburn 2:22

18 I Don't Want to Hurt You Peter Raeburn 3:44

19 Murder to Death and Beyond Peter Raeburn 4:33