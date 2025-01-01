Вокруг финала 2 сезона «Поднятия уровня» до сих пор не утихают споры: что показали не так и почему манхва круче в разы

Никаких затянутых сезонов: 5 мини-сериалов в жанре триллера, которые держат в напряжении до титров — высокие рейтинги

Смесь «Чужестранки» и «Медведя»: новая дорама наделала много шума на Netflix

В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани

«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится

В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф

Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров

Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)

Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)