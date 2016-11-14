Ингмар Бергман глазами хореографа, 2017

Четыре самых известных шведских хореографа посетили дом Ингмара Бергмана на острове Форё для исследования его творчества и поиска вдохновения. Результатом их работы стал уникальный танцевальный фильм «Ингмар Бергман глазами хореографа». Знаменитые шведские хореографы Александр Экман, Пер Исберг, Понтус Лидберг и Иоаким Стефенсон вместе с ведущими солистами Шведского королевского балета, такими как Дженни Нильсон, Натали Нордквист, Оскар Саломонссон и Надя Селлрап, интерпретируют творчество Ингмара Бергмана в четырех уникальных спектаклях, исследующих человеческие отношения и сильные чувства. Работы связаны между собой образами природной красоты острова Форё и поэтичным местом Хаммарс, где жил Бергман. Хореографы использовали слова самого Бергмана, в частности его размышления о движении и музыке. В своих фильмах Ингмар Бергман выступал не только в роли режиссера, но и в роли хореографа. Он разрабатывал утонченный хореографический язык: прекрасные движения головы, руки и глаз, обнажающие страдания и болезненные переживания близких человеческих отношений. Хореография Бергмана трансформировала непроизнесенные слова в движения. Сын режиссера, Ингмар Бергман-младший, участвует в этом проекте в роли исполнительного продюсера вместе с Мари-Луиз Сид-Силвандер из Шведского королевского балета. Продюсер фильма — Фредрик Статтин.