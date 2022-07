1 Waiting for Your Return 陳映萱 2:58

2 Money (That's What I Want) Cheryl K 3:12

3 Wo Yao Ni De Ai (I Want Your Love - I Want You to Be My Baby) Grace Chang / Jon Hendricks 2:41

4 My New Swag (feat. Ty. & Nina Wang) VAVA 4:05

5 Give Me a Kiss 陳映萱 / Marshall Brown 3:02

6 Ren Sheng Jiu Shi Xi 姚莉 / Tsin Chin Lee 3:03

7 Ni Dong Bu Dong (Do You Understand) Lilan Chen / Tsin Chin Lee 2:32

8 Wo Yao Fei Shang Qing Tian Lan Ge / 民謠 3:17

9 200 Du 葉蒨文 / Robert Rans 4:26

10 Can't Help Falling in Love Kina Grannis / Luigi Creatore 3:22

11 Wo Yao Ni De Ai (I Want Your Love - I Want You to Be My Baby) 陳映萱 / Jon Hendricks 2:05

12 Yellow Katherine Ho / Will Champion 4:09

13 Vote Miguel 3:23