Наша рецензия

Джульетта с детства не умела принимать решения. А после смерти матери она и вовсе полностью отдалась на волю случая и окружающих. Отец говорит ей где работать и как жить, одна подруга советует как одеваться, другая выбирает причёску. Так и должила Джульетта до сорока лет. Только с личной жизнью у неё никак не складывается, все мужчины поначалу считают нерешительность милой, но потом не выдерживают и уходят. И вот однажды по воле случая Джульетта знакомится сразу с двумя мужчинами: шотландцем…