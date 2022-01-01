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Чего хочет Джульетта Чего хочет Джульетта
Киноафиша Фильмы Чего хочет Джульетта Отзывы о фильме «Чего хочет Джульетта»
L'embarras du choix Чего хочет Джульетта 2017 / Франция
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Чего хочет Джульетта»

Вся информация о фильме
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Джульетта с детства не умела принимать решения. А после смерти матери она и вовсе полностью отдалась на волю случая и окружающих. Отец говорит ей где работать и как жить, одна подруга советует как одеваться, другая выбирает причёску. Так и должила Джульетта до сорока лет. Только с личной жизнью у неё никак не складывается, все мужчины поначалу считают нерешительность милой, но потом не выдерживают и уходят. И вот однажды по воле случая Джульетта знакомится сразу с двумя мужчинами: шотландцем…

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