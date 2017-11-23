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Киноафиша Рецензии «Чего хочет Джульетта»: Рецензия Киноафиши

«Чего хочет Джульетта»: Рецензия Киноафиши

23 ноября 2017 00:00
«Чего хочет Джульетта»: Рецензия Киноафиши
Нестареющие любовные треугольники

Джульетта с детства не умела принимать решения. А после смерти матери она и вовсе полностью отдалась на волю случая и окружающих. Отец говорит ей где работать и как жить, одна подруга советует как одеваться, другая выбирает причёску. Так и должила Джульетта до сорока лет. Только с личной жизнью у неё никак не складывается, все мужчины поначалу считают нерешительность милой, но потом не выдерживают и уходят. И вот однажды по воле случая Джульетта знакомится сразу с двумя мужчинами: шотландцем Полом и французом Этьеном. И теперь ей предстоит сделать самый серьёзный выбор в своей жизни — решить за кого она хочет выйти замуж. И никому другому доверить это нельзя.

«Чего хочет Джульетта»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»

Само понятие «французская комедия» уже давно означает не только страну производства, это вполне сложившийся и узнаваемый жанр, как и «индийское кино». Французы снимают ярко, рассказывают чаще всего о любви и сложностях отношений и неизбежно приводят к хэппи-энду. Это, конечно, не значит, что все французские комедии одинаковы, но общая тенденция налицо. «Чего хочет Джульетта» — типичный представитель этого жанра. Хотя, к сожалению, не самый лучший. Первые же сцены задают отличную весёлую атмосферу. Заставка превращается в отличный гэг, который и знакомит зрителя с проблемами героини. Даже при угрозе жизни её жениха она не может принять простейшее решение. А последующие пара флэшбеков объясняют причины такого поведения.

Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»
Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»

Дальше же всё идёт по весьма стандартному (что не означает «плохому») сценарию — подруги уговаривают познакомиться с мужчиной, с ним возникают проблемы, тут же на горизонте возникает второй, с ним вроде бы хорошо, но возвращается первый и история закручивается, создавая множество комедийных и трогательных ситуаций. Казалось бы, нечто подобное одни только французы показывали уже десятки раз. Но тема любовных треугольников и неспособности выбрать между двумя женихами, похоже, не устареет никогда.

Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»
Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»

Поэтому проблемы картины кроются вовсе не во вторичности, а в том, как это всё «собрано». Фильм кажется каким-то разрозненным, состоящим из отдельных сцен. И это при том, что сюжетная линия всего одна. Но создаётся ощущение просмотра эпизодов комедийного сериала, которые хоть и связаны друг с другом, но всё же не переходят достаточно плавно. Кроме того, некоторые персонажи кажутся недоработанными. Будто в сценарии задумывалась какая-то остроумная шутка с их участием, но в итоге её вырезали при монтаже. Так, например, дело обстоит с мужем одной из подруг. По ходу фильма несколько раз намекают, что он — гомосексуал. Но эта идея в итоге просто повисает в воздухе. И ровно то же хочется сказать и о саундтреке. Интересных и ярких композиций достаточно, но некоторые из них, похоже, добавили просто для того, чтобы фоном звучало что-то популярное.

Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»
Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»

Но, возможно, всё перечисленное выше — лишь придирки, ведь «Чего хочет Джульетта» и не претендует на глубокое погружение в сюжет. Лёгкая и довольно поверхностная комедия предсказуема от начала до конца. И именно поэтому её будет приятно смотреть вполглаза какой-нибудь женской компании или нескольким семейным парам, не боясь отвлечься на общение или воспоминания о подобных личных переживаниях. Кроме того, есть тут и одна серьёзная тема, правда так и не раскрытая в финале до конца. Ведь множество людей, независимо от пола, живёт именно в таких условиях — они не привыкли сами принимать решения, и окружающие искренне думают, что помогают, полностью контролируя их жизнь. Этой мысли, а также способам выбраться из подобной ситуации стоило бы посвятить больше экранного времени, тогда финал был бы ярче и добавлял к хэппи-энду интересную социальность. Но авторы решили ограничиться только всеобщим счастьем и поцелуями. Имеют право — комедия всё-таки. Алексей Хромов

В российском прокате с 7 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Чего хочет Джульетта»

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