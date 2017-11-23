«Чего хочет Джульетта»: Рецензия Киноафиши

Нестареющие любовные треугольники

Джульетта с детства не умела принимать решения. А после смерти матери она и вовсе полностью отдалась на волю случая и окружающих. Отец говорит ей где работать и как жить, одна подруга советует как одеваться, другая выбирает причёску. Так и должила Джульетта до сорока лет. Только с личной жизнью у неё никак не складывается, все мужчины поначалу считают нерешительность милой, но потом не выдерживают и уходят. И вот однажды по воле случая Джульетта знакомится сразу с двумя мужчинами: шотландцем Полом и французом Этьеном. И теперь ей предстоит сделать самый серьёзный выбор в своей жизни — решить за кого она хочет выйти замуж. И никому другому доверить это нельзя.

Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»

Само понятие «французская комедия» уже давно означает не только страну производства, это вполне сложившийся и узнаваемый жанр, как и «индийское кино». Французы снимают ярко, рассказывают чаще всего о любви и сложностях отношений и неизбежно приводят к хэппи-энду. Это, конечно, не значит, что все французские комедии одинаковы, но общая тенденция налицо. «Чего хочет Джульетта» — типичный представитель этого жанра. Хотя, к сожалению, не самый лучший. Первые же сцены задают отличную весёлую атмосферу. Заставка превращается в отличный гэг, который и знакомит зрителя с проблемами героини. Даже при угрозе жизни её жениха она не может принять простейшее решение. А последующие пара флэшбеков объясняют причины такого поведения.

Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»

Дальше же всё идёт по весьма стандартному (что не означает «плохому») сценарию — подруги уговаривают познакомиться с мужчиной, с ним возникают проблемы, тут же на горизонте возникает второй, с ним вроде бы хорошо, но возвращается первый и история закручивается, создавая множество комедийных и трогательных ситуаций. Казалось бы, нечто подобное одни только французы показывали уже десятки раз. Но тема любовных треугольников и неспособности выбрать между двумя женихами, похоже, не устареет никогда.

Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»

Поэтому проблемы картины кроются вовсе не во вторичности, а в том, как это всё «собрано». Фильм кажется каким-то разрозненным, состоящим из отдельных сцен. И это при том, что сюжетная линия всего одна. Но создаётся ощущение просмотра эпизодов комедийного сериала, которые хоть и связаны друг с другом, но всё же не переходят достаточно плавно. Кроме того, некоторые персонажи кажутся недоработанными. Будто в сценарии задумывалась какая-то остроумная шутка с их участием, но в итоге её вырезали при монтаже. Так, например, дело обстоит с мужем одной из подруг. По ходу фильма несколько раз намекают, что он — гомосексуал. Но эта идея в итоге просто повисает в воздухе. И ровно то же хочется сказать и о саундтреке. Интересных и ярких композиций достаточно, но некоторые из них, похоже, добавили просто для того, чтобы фоном звучало что-то популярное.

Кадр из фильма «Чего хочет Джульетта»

Но, возможно, всё перечисленное выше — лишь придирки, ведь «Чего хочет Джульетта» и не претендует на глубокое погружение в сюжет. Лёгкая и довольно поверхностная комедия предсказуема от начала до конца. И именно поэтому её будет приятно смотреть вполглаза какой-нибудь женской компании или нескольким семейным парам, не боясь отвлечься на общение или воспоминания о подобных личных переживаниях. Кроме того, есть тут и одна серьёзная тема, правда так и не раскрытая в финале до конца. Ведь множество людей, независимо от пола, живёт именно в таких условиях — они не привыкли сами принимать решения, и окружающие искренне думают, что помогают, полностью контролируя их жизнь. Этой мысли, а также способам выбраться из подобной ситуации стоило бы посвятить больше экранного времени, тогда финал был бы ярче и добавлял к хэппи-энду интересную социальность. Но авторы решили ограничиться только всеобщим счастьем и поцелуями. Имеют право — комедия всё-таки. Алексей Хромов

В российском прокате с 7 декабря 2017 года

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