Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мария Кравченко
Мария Кравченко
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Мария Кравченко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 февраля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Грозный, СССР (Россия)
Биография Марии Кравченко
Родилась 26 февраля 1981 года. Грозный, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Марии Кравченко
Светлячок
драма
2019, Россия
0.0
Завтрак у папы
комедия, драма, мелодрама
2015, Россия
7.0
На пороге страха
исторический, документальный
2014, Латвия / Россия
7.0
Собиратели теней
документальный
2006, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В Екатеринбурге пройдёт Еврейский кинофестиваль
С 20 по 23 ноября в Екатеринбурге пройдёт Еврейский кинофестиваль, во время которого будет показано более 15 картин, рассказывающих о еврейской культуре во всех её проявлениях. Также фестиваль
Написать
15 ноября 2016 15:44
Эксклюзивное интервью с Марией Кравченко, режиссёром фильма «Завтрак у папы»
17 июня в кинотеатре «Синема Парк Радуга» состоялся эксклюзивный показ фильма «Завтрак у папы», который выходит в прокат на этой неделе. «Киноафиша» побеседовала с
Написать
22 июня 2016 12:33
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь