Киноафиша Фильмы Габриэль и гора Награды и номинации фильма Габриэль и гора

Награды и номинации фильма Габриэль и гора 2017

Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Поддержка распространения Фондом Гана
Победитель
Премия за выдающиеся достижения "France 4"
Победитель
Главный приз Недели критики
Номинант
