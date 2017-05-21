Постер фильма Габриэль и гора
7.2
Габриэль и гора
7.2

Габриэль и гора

, 2017
Gabriel e a montanha
Бразилия, Франция / драма / 18+
О фильме

Перед поступлением в престижный американский университет Габриэль Бухман решает попутешествовать по миру и даёт себе год. Спустя девять месяцев пути с одним лишь рюкзаком за плечами, полный мечтаний и впечатлений о разных странах, он прибывает в Кению, чтобы открыть для себя Африканский континент. Конечный пункт назначения Габриэля — гора Муланье в Малави.

В ролях

Каролине Абрас
Алекс Алембе
Яоао Педро Заппа
Rashidi Athuman
John Goodluck
Luke Mpata
Режиссер Филлипе Барбоза
Сценарист Кирилл Михановский, Филлипе Барбоза, Lucas Paraizo, Fernanda De Capua
Композитор Arthur B. Gillette
Детали фильма

Страна Бразилия / Франция
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 мая 2017
Дата выхода
31 декабря 2017 Бразилия
6 октября 2017 Канада
30 августа 2017 Франция
Сборы в мире $505 769
Производство Damned Films, Arte France Cinéma, Canal Brasil
Другие названия
Gabriel e a Montanha, Gabriel and the Mountain, Gabriel et la montagne, Gabriel i góra, Gabriel und der Berg, Ο Γκαμπριέλ και το βουνό, Габриэль и гора, 加布里埃尔与群山

7.2
7 IMDb

