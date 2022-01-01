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3 ting Три условия 2017 / Дания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Три условия»

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Преступник Михаэль (Николай Костер-Вальдау), специализирующийся на взрывчатке, был нанят сербскими преступниками для участия в ограблении банка. Михаэля поймала полиция, и теперь он должен дать показания в суде. Для полиции это особо важное дело, так как в ходе расследования погиб их коллега. Михаэль готов сдать своих подельников и главаря банды в обмен на изменение внешности и новую жизнь в Испании по программе защиты свидетелей. За день до суда его в обстановке строжайшей секретности…

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