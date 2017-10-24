«Три условия»: Рецензия Киноафиши

Комната, Костер-Вальдау и три условия

Преступник Михаэль (Николай Костер-Вальдау), специализирующийся на взрывчатке, был нанят сербскими преступниками для участия в ограблении банка. Михаэля поймала полиция, и теперь он должен дать показания в суде. Для полиции это особо важное дело, так как в ходе расследования погиб их коллега. Михаэль готов сдать своих подельников и главаря банды в обмен на изменение внешности и новую жизнь в Испании по программе защиты свидетелей. За день до суда его в обстановке строжайшей секретности доставляют в номер отеля для предварительного допроса. И там Михаэль ставит три условия, при выполнении которых он будет сотрудничать со следствием и даже назовёт имя преступника, убившего полицейского: ему должны доставить его бывшую девушку Камиллу, привезти ящик с личными вещами, а также предоставить обед из любимого ресторана.

Кадр из фильма «Три условия»

По форме и содержанию «Три условия» во многом ближе к театральной пьесе или телеспектаклю, чем к большинству современных фильмов. Практически всё действие происходит в одном помещении, событий как таковых очень мало, а большая часть сюжета построена на разговорах и эмоциях. И здесь, наконец-то, в полной мере раскрывается актёрский талант звезды «Игры престолов» Николая Костер-Вальдау. Роль обаятельного антигероя, вызывающего симпатию у зрителя, подходит ему как нельзя лучше, и его игра, пожалуй, лучшее, что есть в этой картине. Остальные персонажи иногда кажутся уж слишком стереотипными: строгая сотрудница полиции, не признающая своих слабостей, примерный семьянин, тайно завидующий преступнику, бывшая девушка в растерянных чувствах. Все они скорее создают фон для раскрытия главного персонажа, но сами мало привлекают внимания.

Кадр из фильма «Три условия»

Первая половина картины даёт очень атмосферную и захватывающую завязку. По традиции хороших детективов или криминальных фильмов зрителю показан загадочный набор вводных данных, которые должны сыграть в финале. Есть и акцент на мелких деталях вроде решётки вентиляции, и странный ящик, который герой просит ему привезти. Напряжения добавляют и неоднозначные отношения всех персонажей: Камилла явно влюблена в Михаэля, но не может ему простить прошлое, инспектор, похоже, неравнодушна к погибшему коллеге, а один из полицейских уж слишком ненавидит преступника и никак не может отвязаться от постоянно звонящей жены.

Кадр из фильма «Три условия»

Но, к сожалению, неплохое начало так и не приводит к яркому финалу. Традиционно подобные сюжеты, происходящие в замкнутых помещениях, идут тремя путями. Либо развивается драматический аспект, и отношения героев всё усложняются и переплетаются, приводя в итоге к катарсису. Либо в середине-конце фильма происходит какой-то мощный твист, когда один из персонажей может оказаться совсем не тем, за кого себя выдавал. Либо по принципу хороших детективов суммируются все мелочи, показанные в картине, складываясь в чёткую и интересную мозаику. В данном случае попытались раскрыть сразу все три составляющие, но в итоге не вытянули ни одной.

Кадр из фильма «Три условия»

Все чеховские ружья стреляют, вводная информация раскрывается, но как-то очень уж слабо, не производя никакого эффекта. Сюжетный твист предсказуем и совсем не удивляет, к тому же особой роли в развязке он не играет. Драма в отношениях Микаэля и Камиллы тоже выглядит неубедительно — губительная зависимость девушки от обаятельного преступника прерывается просто стереотипным нравоучением мудрой полицейской. И так до конца и непонятно, какая часть событий была спланирована главным героем, а что произошло случайно. Причём это не изящная недосказанность в духе Линча или Вильнёва, а просто повисшие в воздухе вопросы. Хотя история явно закончена, в ней не хватает какой-то финальной точки или апофеоза развития сюжета. Поэтому главным достоинством фильма так и остаются Николай Костер-Вальдау и эмоциональная атмосфера начала, когда ещё можно верить, что самое интересное впереди.

Алексей Хромов

Расписание и покупка билетов на фильм «Три условия»