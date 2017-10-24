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Киноафиша Рецензии «Три условия»: Рецензия Киноафиши

«Три условия»: Рецензия Киноафиши

24 октября 2017 00:00
«Три условия»: Рецензия Киноафиши
Комната, Костер-Вальдау и три условия

Преступник Михаэль (Николай Костер-Вальдау), специализирующийся на взрывчатке, был нанят сербскими преступниками для участия в ограблении банка. Михаэля поймала полиция, и теперь он должен дать показания в суде. Для полиции это особо важное дело, так как в ходе расследования погиб их коллега. Михаэль готов сдать своих подельников и главаря банды в обмен на изменение внешности и новую жизнь в Испании по программе защиты свидетелей. За день до суда его в обстановке строжайшей секретности доставляют в номер отеля для предварительного допроса. И там Михаэль ставит три условия, при выполнении которых он будет сотрудничать со следствием и даже назовёт имя преступника, убившего полицейского: ему должны доставить его бывшую девушку Камиллу, привезти ящик с личными вещами, а также предоставить обед из любимого ресторана.

Кадр из фильма «Три условия»
Кадр из фильма «Три условия»

По форме и содержанию «Три условия» во многом ближе к театральной пьесе или телеспектаклю, чем к большинству современных фильмов. Практически всё действие происходит в одном помещении, событий как таковых очень мало, а большая часть сюжета построена на разговорах и эмоциях. И здесь, наконец-то, в полной мере раскрывается актёрский талант звезды «Игры престолов» Николая Костер-Вальдау. Роль обаятельного антигероя, вызывающего симпатию у зрителя, подходит ему как нельзя лучше, и его игра, пожалуй, лучшее, что есть в этой картине. Остальные персонажи иногда кажутся уж слишком стереотипными: строгая сотрудница полиции, не признающая своих слабостей, примерный семьянин, тайно завидующий преступнику, бывшая девушка в растерянных чувствах. Все они скорее создают фон для раскрытия главного персонажа, но сами мало привлекают внимания.

Кадр из фильма «Три условия»
Кадр из фильма «Три условия»

Первая половина картины даёт очень атмосферную и захватывающую завязку. По традиции хороших детективов или криминальных фильмов зрителю показан загадочный набор вводных данных, которые должны сыграть в финале. Есть и акцент на мелких деталях вроде решётки вентиляции, и странный ящик, который герой просит ему привезти. Напряжения добавляют и неоднозначные отношения всех персонажей: Камилла явно влюблена в Михаэля, но не может ему простить прошлое, инспектор, похоже, неравнодушна к погибшему коллеге, а один из полицейских уж слишком ненавидит преступника и никак не может отвязаться от постоянно звонящей жены.

Кадр из фильма «Три условия»
Кадр из фильма «Три условия»

Но, к сожалению, неплохое начало так и не приводит к яркому финалу. Традиционно подобные сюжеты, происходящие в замкнутых помещениях, идут тремя путями. Либо развивается драматический аспект, и отношения героев всё усложняются и переплетаются, приводя в итоге к катарсису. Либо в середине-конце фильма происходит какой-то мощный твист, когда один из персонажей может оказаться совсем не тем, за кого себя выдавал. Либо по принципу хороших детективов суммируются все мелочи, показанные в картине, складываясь в чёткую и интересную мозаику. В данном случае попытались раскрыть сразу все три составляющие, но в итоге не вытянули ни одной.

Кадр из фильма «Три условия»
Кадр из фильма «Три условия»

Все чеховские ружья стреляют, вводная информация раскрывается, но как-то очень уж слабо, не производя никакого эффекта. Сюжетный твист предсказуем и совсем не удивляет, к тому же особой роли в развязке он не играет. Драма в отношениях Микаэля и Камиллы тоже выглядит неубедительно — губительная зависимость девушки от обаятельного преступника прерывается просто стереотипным нравоучением мудрой полицейской. И так до конца и непонятно, какая часть событий была спланирована главным героем, а что произошло случайно. Причём это не изящная недосказанность в духе Линча или Вильнёва, а просто повисшие в воздухе вопросы. Хотя история явно закончена, в ней не хватает какой-то финальной точки или апофеоза развития сюжета. Поэтому главным достоинством фильма так и остаются Николай Костер-Вальдау и эмоциональная атмосфера начала, когда ещё можно верить, что самое интересное впереди.

Алексей Хромов

Расписание и покупка билетов на фильм «Три условия»

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