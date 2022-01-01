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В Питере — петь, 2017

2017 / Россия
5.7 Оцените
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Часовая документальная лента Драгана Куюнджича, американского университетского профессора славистики, киноведения, германистики, индуистки из Флориды, представляет собой интригующее интервью с популярным шоуменом и лидером музыкальной группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

  • Российская премьера фильма состоялась 22 февраля 2018-го. А цифровой релиз вышел в том же году 26 апреля.
  • В ноябре 2017-го в Чикаго прошла научная лингвистическая конференция, посвященная группе «Ленинград» и ее вокалисту как  уникальному русскоязычному культурному феномену. На мероприятии собрались ученые из Канады, России и Соединенных Штатов.
  • По словам самого режиссера, Шнуров – это талантливейший российский поэт, недооцененный в России. Для Драгана первостепенна глубина текстов и скрытые визуальные символы в клипах рок-группы «Ленинград», которую он попытался продемонстрировать в киноленте.
  • Нельзя не отметить, что в начале двухтысячных столичные власти и мэр Лужков в частности категорически запрещали концерты Шнура.
  • В 2008-м лидер группы «Ленинград» открыто заявил о распаде коллектива. Однако январский сингл 2016 года под названием «Экспонат» вернул «Ленинград» на музыкальную арену и добавил еще большей популярности.
  • Кассовые сборы на территории Росси составили 2 923 долларов.

В 2017 году рок-группа «Ленинград» празднует 20-летний юбилей. За 2016 год два новых видеоклипа «Ленинграда» — «Экспонат» и «В Питере пить!» набрали почти 200 миллионов просмотров на популярных Интернет-ресурсах. Для режиссера фильма Драгана Куюнджича это послужило поводом для встречи с лидером группы Сергеем Шнуровым, которая состоялась в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года. Сергей Шнуров рассказал об искусстве и истории Санкт-Петербурга, литературных традициях и о том, как все это влияет на творчество рок-группы «Ленинград».

5.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Прокатчик Cinedoc
Режиссер
Драган Куюнджич
В ролях
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В Питере — петь 1 постер
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