В Питере — петь, 2017

В 2017 году рок-группа «Ленинград» празднует 20-летний юбилей. За 2016 год два новых видеоклипа «Ленинграда» — «Экспонат» и «В Питере пить!» набрали почти 200 миллионов просмотров на популярных Интернет-ресурсах. Для режиссера фильма Драгана Куюнджича это послужило поводом для встречи с лидером группы Сергеем Шнуровым, которая состоялась в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года. Сергей Шнуров рассказал об искусстве и истории Санкт-Петербурга, литературных традициях и о том, как все это влияет на творчество рок-группы «Ленинград».