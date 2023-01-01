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Кровоточащая сталь Кровоточащая сталь
Киноафиша Фильмы Кровоточащая сталь Кровоточащая сталь, 2017: актеры и роли
Ji qi zhi xue / Bleeding Steel Кровоточащая сталь 2017 / Китай
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Кровоточащая сталь, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чжан Лицзя
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Тесс Хобрич Каллэн Мулвей Каллэн Мулвей Callan Mulvey Дэмиен Гарви Дэмиен Гарви Damien Garvey Ким Джинджелл Kym Gyngell Брахим Ачаббаке Brahim Achabbakhe
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