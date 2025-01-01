Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Город солнца
Награды и номинации фильма Город солнца
Награды и номинации фильма Город солнца 2017
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Берлинале 2017
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Культовый сериал нулевых с рейтингом 8,4 перезапустят: теперь в «Побеге» будет главной женщина
Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года
НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже
Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал
Книжный Жеглов все-таки сильно отличался от Высоцкого: наш тест покажет, как плохо вы знаете героя «Места встречи»
«Там все плохо»: Всеволод Кузнецов принципиально не смотрел «Ведьмака» от Netflix — с ним согласно все больше людей
Нравится песня «Отпусти и забудь»? Голос Эльзы звучал еще в другом мультфильме Disney — и вы вряд ли его узнали
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
Финал «Игры престолов» — полный крах с 4 баллами на IMDb, но сериал и до этого оступался: вот еще 5 серий, которые фанаты не пересматривают
Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)
Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667