Культовый сериал нулевых с рейтингом 8,4 перезапустят: теперь в «Побеге» будет главной женщина

Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года

НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже

Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал

Книжный Жеглов все-таки сильно отличался от Высоцкого: наш тест покажет, как плохо вы знаете героя «Места встречи»

«Там все плохо»: Всеволод Кузнецов принципиально не смотрел «Ведьмака» от Netflix — с ним согласно все больше людей

Нравится песня «Отпусти и забудь»? Голос Эльзы звучал еще в другом мультфильме Disney — и вы вряд ли его узнали

Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)

Финал «Игры престолов» — полный крах с 4 баллами на IMDb, но сериал и до этого оступался: вот еще 5 серий, которые фанаты не пересматривают

Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)