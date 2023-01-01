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Гармонии Веркмейстера
Киноафиша Фильмы Гармонии Веркмейстера Гармонии Веркмейстера, 2000: актеры и роли
Werckmeister harmóniák Гармонии Веркмейстера 2000 / Венгрия / Италия / Германия
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Гармонии Веркмейстера, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бела Тарр Béla Tarr Агнеш Храницки Ágnes Hranitzky
В ролях
Ларс Рудольф Lars Rudolph Петер Фиц Peter Fitz Ханна Шигулла Ханна Шигулла Hanna Schygulla Янош Держи János Derzsi
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