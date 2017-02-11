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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Когда наступает «сейчас»
No Intenso Agora
Когда наступает «сейчас», 2017
2017 / Бразилия
7.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
документальный
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о выходе в прокат
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
2 часа 7 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
11 февраля 2017
Возраст
12+
Режиссер
Джоао Морейра Селлз
В ролях
Джоао Морейра Селлз
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Пес-самурай и город кошек
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