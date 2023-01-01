Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дыхание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вдохновляющая любовь Вдохновляющая любовь
Киноафиша Фильмы Вдохновляющая любовь Вдохновляющая любовь, 2017: актеры и роли
Shubh Mangal Saavdhan Вдохновляющая любовь 2017 / Индия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Вдохновляющая любовь, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Р.С. Прасанна R.S. Prasanna
В ролях
Бхуми Педнекар Bhumi Pednekar Аюшманн Кхурана Ayushmann Khurrana
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
На фото дочери Анны Самохиной невозможно смотреть без слез: вот в чем дело
Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой
Украл даже Шурика: некрасивый плагиат Гайдая уличили еще в СССР
Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа
Женщины накинулись на Данелию из-за сцены в «Афоне»: их можно понять
Британцы умудрились придумать русскую «народную» песню: ее знает каждый
«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой
Одной ногой в могиле: после смерти мужа Гурцкая в тяжелом состоянии
Копия Кеосаяна: младшая дочь Хмельницкой произвела фурор в Сети (фото)
Миронов принял беспрецедентное решение по Театру Наций: такого никто не ожидал
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
Евнух из «Великолепного века» в обычной жизни оказался секс-символом (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше