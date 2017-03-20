Общество бесплатных обедов, 2017

Если вы вдруг выиграете большую сумму в лотерею, перестанете ли вы работать? Или же, наоборот, — с чувством полной экономической защищенности спокойно посвятите себя любимому делу, соответствующему вашим способностям? Вопрос, над которым уже долгое время бьются мировые экономисты и политики, предприниматели и социологи. Только предметом споров вместо счастливого лотерейного билета является безусловный базовый доход, который одними воспринимается как потворство лени и романтической утопией левых, другими — свободой от материальных нужд и способом переустроить сознание. Фильммейкер и экономист Кристиан Тодд находит новые аргументы в пользу «бесплатных завтраков» и рассуждает о светлом будущем, когда рынок труда перестанет управлять человечеством.