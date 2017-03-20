Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Общество бесплатных обедов
Киноафиша Фильмы Общество бесплатных обедов
Free Lunch Society

Общество бесплатных обедов, 2017

2017 / Австрия
7.2 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Если вы вдруг выиграете большую сумму в лотерею, перестанете ли вы работать? Или же, наоборот, — с чувством полной экономической защищенности спокойно посвятите себя любимому делу, соответствующему вашим способностям? Вопрос, над которым уже долгое время бьются мировые экономисты и политики, предприниматели и социологи. Только предметом споров вместо счастливого лотерейного билета является безусловный базовый доход, который одними воспринимается как потворство лени и романтической утопией левых, другими — свободой от материальных нужд и способом переустроить сознание. Фильммейкер и экономист Кристиан Тодд находит новые аргументы в пользу «бесплатных завтраков» и рассуждает о светлом будущем, когда рынок труда перестанет управлять человечеством.

7.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 марта 2017
Возраст 12+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Кристиан Тодд
В ролях
Кристиан Тодд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Общество бесплатных обедов 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Приложение киноафиши