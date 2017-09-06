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Slipknot: Day of the Gusano
Slipknot: Day of the Gusano
Slipknot: Day of the Gusano, 2017
2017 / США
6.9
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10
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Рейтинг IMDb: 7.7
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Концерт Slipknot: Day of the Gusano
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Жанр:
документальный
мюзикл
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Год выпуска
2017
Премьера в мире
6 сентября 2017
Возраст
16+
Режиссер
Шон Крэхан
В ролях
Шон Крэхан
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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