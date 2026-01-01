Оповещения от Киноафиши
Марк Льюис Mark Lewis
Марк Льюис

Марк Льюис

Mark Lewis

Карьера
Режиссер, Продюсер

Популярные фильмы

Тростниковые жабы: Оккупация 7.4
Тростниковые жабы: Оккупация (2009)
0.0
Изобретение (2015)

Фильмография Марк Льюис

Жанр
Год
Изобретение
документальный 2015, Канада
Тростниковые жабы: Оккупация 7.4
Тростниковые жабы: Оккупация Cane Toads: The Conquest
документальный 2009, Австралия / США
