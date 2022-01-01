|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Not Part of the Plan
|Fil Eisler
|1:25
|2
|The Walter Hit
|Fil Eisler
|1:13
|3
|Teach Somebody Some Manners
|Fil Eisler
|1:09
|4
|I'm Mary
|Fil Eisler
|3:39
|5
|An Unsanctioned Kill
|Fil Eisler
|1:45
|6
|The Family Meeting
|Fil Eisler
|1:34
|7
|Uncle's Office
|Fil Eisler
|1:47
|8
|Give Them Walter
|Fil Eisler
|3:37
|9
|Five Hundred Short
|Fil Eisler
|1:33
|10
|One Rule
|Fil Eisler
|1:40
|11
|Don't Go Anywhere
|Fil Eisler
|0:57
|12
|Danny's Memories
|Fil Eisler
|1:59
|13
|The Torture Room
|Fil Eisler
|2:56
|14
|Tom Mourns
|Fil Eisler
|2:03
|15
|That Money is Your Freedom
|Fil Eisler
|1:04
|16
|Secret Room
|Fil Eisler
|1:17
|17
|Attempt on Benny
|Fil Eisler
|1:15
|18
|Preparing for the Raid
|Fil Eisler
|1:14
|19
|Danny at the River
|Fil Eisler
|2:46
|20
|Raid on the Kozlov Compound
|Fil Eisler
|3:42
|21
|Reunited
|Fil Eisler
|2:01
|22
|Danny and Mary's Theme (End Title)
|Fil Eisler
|1:50