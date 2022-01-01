|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Начало: поиск
|Синекдоха Монток / Савва Розанов
|1:14
|2
|В квартире
|Синекдоха Монток / Савва Розанов
|1:04
|3
|Тема Анны
|Синекдоха Монток / Савва Розанов
|1:23
|4
|Ливень
|Синекдоха Монток / Савва Розанов
|1:56
|5
|Ночь
|Синекдоха Монток / Савва Розанов
|1:11
|6
|Сумасшедшая
|Синекдоха Монток / Савва Розанов
|1:34
|7
|Время
|Синекдоха Монток / Савва Розанов
|1:56
|8
|Юность
|Синекдоха Монток / Савва Розанов
|3:29
|9
|У окна
|Синекдоха Монток / Савва Розанов
|1:37
|10
|Финал
|Синекдоха Монток / Савва Розанов
|2:34