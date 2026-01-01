Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Смерть мастера чайной церемонии

Награды и номинации фильма Смерть мастера чайной церемонии 1989

Венецианский кинофестиваль 1989 Венецианский кинофестиваль 1989
Silver Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
