Наша рецензия

«24 кадра» Аббаса Киаростами нельзя пересказать в нескольких предложениях, с легкостью передать сюжет в цепочке слов так, чтобы рассказ не занял больше параграфа. И здесь дело не в том, что иранский режиссер выдумал какую-то неимоверно сложную историю, требующую внимательно относиться к каждому сюжетному твисту, словно одно упущенное звено способно переиначить весь фильм. В ленте, ставшей последней работой мастера, которую был вынужден завершить уже его сын Ахмад, нет привычного…