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«24 кадра»: Рецензия Киноафиши

30 октября 2017 00:00
«24 кадра»: Рецензия Киноафиши
Игры времени

«24 кадра» Аббаса Киаростами нельзя пересказать в нескольких предложениях, с легкостью передать сюжет в цепочке слов так, чтобы рассказ не занял больше параграфа. И здесь дело не в том, что иранский режиссер выдумал какую-то неимоверно сложную историю, требующую внимательно относиться к каждому сюжетному твисту, словно одно упущенное звено способно переиначить весь фильм. В ленте, ставшей последней работой мастера, которую был вынужден завершить уже его сын Ахмад, нет привычного сюжета. «24 кадра» ‒ 24 статичных изображения, оживших на экране. 23 из них – снимки, сделанные ранее самим режиссером. Самое первое изображение в фильме – картина «Охотники на снегу» Питера Брейгеля Старшего. Аббас Киаростами показал, что, по его мнению, могло происходить до и после запечатленного момента. В итоге получилось 24 фрагмента, каждый приблизительно в 4 с половиной минуты длиной. Каждый интересен и ценен уже сам по себе, вне зависимости от других эпизодов.

«24 кадра»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «24 кадра»

Тем не менее кадры, отчет которым ведется на экране, выстроены так, что соблазн расставить знаки препинания между ними, уловить внутренние рифмы не иссякает и спустя много времени после окончания сеанса. А ведь удержать в памяти заданную последовательность удается не каждому. Тем более что Киаростами создал очень мощные, эмоционально насыщенные эпизоды. Они втягивают в себя зрителя, делают его свидетелем происходящего и не дают забыть о себе, когда на экране появляется новый фрагмент. Впечатления от одной «зарисовки» соперничают с последующими, накладываются друг на друга. Линейность подачи фрагментов сталкивается с особенностями восприятия, не всегда готового и способного соответствовать ритму, заданному очередностью эпизодов.

«24 кадра»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «24 кадра»

Эмоциональная интенсивность «кадров» заставляет ощутить тревогу, предчувствие гибели, скорбь, тоску. Темы смерти и расставания с родиной или любимым существом нередко заявляют о себе в фрагментах из фильма. Кадр под номером 15 показывает спины людей. Они смотрят на Эйфелеву башню, и по их одежде видно, что они откуда-то приехали. Эти люди стоят неподвижно, сменяется лишь время суток да лица в шумной толпе, пробегающей за их спинами. А они все смотрят на символ Франции, и в их позе, в песне, прозвучавшей из уст прохожей, в огоньках на башне сконденсированы грусть, бессилие и желание жить спокойной жизнью. При этом в «24 кадрах» не так много фрагментов, в которых появляются люди. Чаще героями оживших фотографий становятся животные и птицы, но их эмоции и переживания узнаваемы и разделяемы.

«24 кадра»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «24 кадра»

В 13 эпизоде Киаростами показывает чаек, кружащих над водой. Вдруг раздается выстрел, и одна из них падает. Почти все птицы разлетаются, оставшаяся спускается на берег, и ее крики пробирают до глубины души. Выстрел звучит и в пятом кадре, от него прячется в лесу олененок. Опять же, этот эпизод длится около 4 минут. Он такой лаконичный, но сколько историй зарождается в воображении при его просмотре! Сколько всего вмещает в себя это изображение, вызывая размышления об одиночестве, хрупкости и способности нажать на курок. В меньшей степени, конечно, но все же в «24 кадрах» представлен и юмор – Киаростами позволяет пройтись по брейгелевским сугробам живой собаке. Не забывает мастер и о любви. Она являет себя как львиная страсть и продолжение рода в девятом кадре, а в заключительном эпизоде как признание в любви в кино и к кино.

«24 кадра»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «24 кадра»

«24 кадра» богаты на метафоры, само название работы Аббаса Киаростами уже позволяет поиграть со смыслами, комбинируя отсылки к частоте кадров с ритмом природы. Фильм сильно воздействует эмоционально, несмотря на то, что он не форсирует события и в своей неторопливости словно приостанавливает суету жизни. В его замедленном темпе легче разглядеть и прочувствовать то, что в более ускоренном ритме могло бы остаться незамеченным. Лента увлекает за собой и заставляет блуждать в ее пространстве и времени, перескакивая от одного фрагмента к другому и сочиняя свои собственные истории на основе «кадров» от Киаростами.

Елена Громова

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