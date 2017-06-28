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Пински
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Pinsky

Пински, 2017

2017
6.3 Оцените
13 голосов
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О фильме

София Пински считает себя взрослым человеком. Но после расставания с подругой и смерти деда она вынуждена вернуться домой, к своей авторитарной русской бабушке, отцу и брату. Прошлое, от которого она так старалась убежать, снова распахнуло ей свои объятия. Прагматичная Марина уже нашла для внучки подходящую партию — милого еврейского юношу Тревора. София идет с ним на свидание в ночной клуб, где, хорошо выпив, поднимается на сцену и обнаруживает в себе талант стенд-ап комика. Она понимает, что нашла свое призвание. Во время семейного обеда София и Тревор, пытаясь перехитрить Марину, притворяются влюбленной парой, не зная, какой сюрприз приготовила им русская бабушка.

6.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 28 июня 2017
Режиссер
Аманда Лундквист
В ролях
Алан Блюменфилд
Элли Маршалл
Элли Маршалл
Ара Воланд
Ребекка Карповски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пински 2 постера
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