Пински, 2017

София Пински считает себя взрослым человеком. Но после расставания с подругой и смерти деда она вынуждена вернуться домой, к своей авторитарной русской бабушке, отцу и брату. Прошлое, от которого она так старалась убежать, снова распахнуло ей свои объятия. Прагматичная Марина уже нашла для внучки подходящую партию — милого еврейского юношу Тревора. София идет с ним на свидание в ночной клуб, где, хорошо выпив, поднимается на сцену и обнаруживает в себе талант стенд-ап комика. Она понимает, что нашла свое призвание. Во время семейного обеда София и Тревор, пытаясь перехитрить Марину, притворяются влюбленной парой, не зная, какой сюрприз приготовила им русская бабушка.