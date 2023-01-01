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Едва я открою глаза
Едва я открою глаза, 2015: актеры и роли
À peine j'ouvre les yeux / As I open my eyes
Едва я открою глаза
2015 / Тунис / Франция / Бельгия / ОАЭ
6.8
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Едва я открою глаза, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лэйла Бузид
Leyla Bouzid
В ролях
Байя Медхаффер
Галья Бенали
Монтассар Айяри
Лассаад Джамусси
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