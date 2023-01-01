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Израненные сердца Израненные сердца
Киноафиша Фильмы Израненные сердца Израненные сердца, 2016: актеры и роли
Inimi Cicatrizate Израненные сердца 2016 / Румыния / Германия
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Израненные сердца, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Раду Жуде Раду Жуде Radu Jude
В ролях
Сербан Павлу Габриел Спахиу Gabriel Spahiu София Николаеску Sofia Nicolaescu Ивана Младенович Ivana Mladenović
Чебурашка
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