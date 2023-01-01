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Израненные сердца
Израненные сердца, 2016: актеры и роли
Inimi Cicatrizate
Израненные сердца
2016 / Румыния / Германия
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Израненные сердца, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Раду Жуде
Radu Jude
В ролях
Сербан Павлу
Габриел Спахиу
Gabriel Spahiu
София Николаеску
Sofia Nicolaescu
Ивана Младенович
Ivana Mladenović
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