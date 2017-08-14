Наша рецензия

«Они начали строить свой бизнес с производства фотопластинок», - наверное, именно так начинается каждая вторая статья, пересказывающая историю братьев Люмьер. Затем, как правило, следует маленькое уточнение: мол, фабрика принадлежала их отцу, а Луи и Огюст работали на ней управляющими. Всё ли здесь верно? – о да! Однако имеется одна маленькая деталь, о которой через раз забывают: технологии на семейной фабрике использовались, что называется, авторские. А разрабатывал их не кто…