«Они начали строить свой бизнес с производства фотопластинок», - наверное, именно так начинается каждая вторая статья, пересказывающая историю братьев Люмьер. Затем, как правило, следует маленькое уточнение: мол, фабрика принадлежала их отцу, а Луи и Огюст работали на ней управляющими. Всё ли здесь верно? – о да! Однако имеется одна маленькая деталь, о которой через раз забывают: технологии на семейной фабрике использовались, что называется, авторские. А разрабатывал их не кто…
С чего началось кино и какими были его первые шаги? Все знают, что синематограф сконструировали и запатентовали братья Луи и Огюст Люмьер, они же провели первый коммерческий показ ленты «Прибытие поезда», напугавшей зрителей. Обычно на этом все познания о люмьеровском кинонаследии заканчиваются (хотя сняли братья порядочно – более 1500 пятидесятисекундных картин). Дабы исправить эту несправедливость, директор Института Люмьеров, Тьерри Фремо подготовил увлекательную полуторачасовую киноэкскурсию, собранную из 108 фильмов (многие из которых отреставрированы) первопроходцев кино. Итак, путешествие синематографа начинается – да здравствует ожившая фотография!
Для Тьерри Фремо «Люмьеры!» стал дебютным фильмом, он готовил свое детище на протяжении более чем 20 лет. Фремо стоял у истоков Института Люмьеров, представленного синематекой. Когда ему предложили должность директора Каннского кинофестиваля, киновед согласился лишь с тем условием, что и дальше будет заниматься работой в Институте. Себя Фремо предпочитает называть не режиссером, а автором фильма. С воодушевлением и восхищением он раскрывает зрителю новые факты, разрушает мифы и отпускает точные и даже забавные комментарии – к человеку, не единожды пересмотревшему все! работы знаменитых братьев, невольно проникаешься благодарностью.
Благодаря Фремо мы узнаем, что уже с первых дней существования кино Люмьеры искали новые жанры, форму подачи, точку съемки. Конечно, первыми подопытными стали их рабочие, а также близкие: братья активно снимают семейные хроники и показывают рабочие будни. Первой картине Люмьеров – «Выход рабочих с фабрики» – суждено было стать ремейком. Толпа вообще вдохновляла и будоражила сознание братьев: люди ждут поезд, развлекаются на массовых гуляньях, идут на работу. Картину «Прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе» показали на следующий день после съемки, утвердив тем самым перед фотографами начало кинематографической революции.
Люмьеры не ограничивались документальными хрониками: они снимали комедии, триллеры, зарисовки о путешествиях в разные страны. С этой целью они отправили в разные уголки света своих операторов. Братья умели удачно выстроить кадр и срежиссировать мизансцену. Их коротенькие фильмы почти всегда уморительны. Два безусых солдата в толпе шагающего усатого строя. Супруги-акробаты жонглируют сыном, точно тряпичной куклой. Мальчонка боится не успеть накормить своих сестер за 50 секунд – и чуть ли не силой запихивает им в рот виноград. Хаотичные танцы солдат на бивуаке, баталия лошадей и уток – продолжать можно долго, но лучше увидеть эти миниатюры на большом экране. Первые кинокартины хотя и длились 50 секунд, но уже тогда давали заряд радости и энергии, которыми балует современный кинематограф.
Не одним лишь прибытием поезда богата синематека Огюста и Луи: их первые шаги в кинематографе были экспериментаторскими, нескучными и неробкими. «Люмьеры!» на большом экране – подарок всем любителям кино, поэтому смело берите всю семью на показ.
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