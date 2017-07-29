«Люмьеры!»: Рецензия Киноафиши

Снимается кино

«Они начали строить свой бизнес с производства фотопластинок», - наверное, именно так начинается каждая вторая статья, пересказывающая историю братьев Люмьер. Затем, как правило, следует маленькое уточнение: мол, фабрика принадлежала их отцу, а Луи и Огюст работали на ней управляющими. Всё ли здесь верно? – о да! Однако имеется одна маленькая деталь, о которой через раз забывают: технологии на семейной фабрике использовались, что называется, авторские. А разрабатывал их не кто иной, как Луи Люмьер, которому в год запуска предприятия было (та-дам!) всего-то лет 19. В общем, «молодой да ранний», сказали бы про него сейчас. Но дело тут даже не в возрасте. Просто всё у него получалось как-то уж очень быстро.

Кадр из фильма «Люмьеры!»

Но вот вам ещё один хрестоматийный факт из учебников: в 1894-м Луи Люмьер увидел «Кинетоскоп» Эдисона – и (позволим себе крохотную цитату) «стал задумываться о проблемах движущейся фотографии». Выходит, до 1894-го «движущаяся фотография» изобретателя не очень-то волновала. Как бы то ни было, «думал» Луи недолго: в том же году, всего через несколько месяцев (!), легендарный аппарат «Синематограф» снял свои первые фильмы. Правда, запатентовали его Люмьеры лишь год спустя, но это уже вопрос десятый. Что было дальше, вы знаете: первый коммерческий показ в кафе на бульваре Капуцинок в декабре 1895-го, шумиха в прессе, фурор. А через три года очередной поворот: Луи бросает заниматься кино, бросает так же внезапно, как и начал. То есть после 1898-го Луи Люмьер никогда ничего не снимал.

Кадр из фильма «Люмьеры!»

Но и за эти 4 года младший Люмьер сделал столько, сколько толпа людей не сделает и за 40. Луи не просто изобрел аппарат «для съемки и проекции движущихся изображений». Он и его помощники сняли более 1500 фильмов, ставших фундаментом для становления кинематографа как искусства. Да, каждая из этих картин длится не более 50 секунд (что было связано с рабочими характеристиками «Синематографа»). Но воспринимать фильмографию братьев Люмьер как сборник технических опытов большая ошибка: перед нами не банальное тестирование работоспособности аппарата, а художественные зарисовки. Не верите? Тогда Тьерри Фремо – директор Каннского фестиваля и Института Люмьер – задумывал свой фильм специально для вас. Потому что «Люмьеры!» - не документальное кино об удачливом изобретателе. «Люмьеры!» - картина о Люмьерах как о художниках.

Кадр из фильма «Люмьеры!»

Кстати, надеюсь, вы понимаете, что фильмография братьев Люмьер – это не только «Прибытие поезда», «Выход рабочих с фабрики» и «Политый поливальщик». Как я уже сказала, всего таких мини-фильмов было порядка 1500. Правда, в «Люмьерах!» мы увидим только 108 (!), и некоторые из них окажутся «незнакомцами» даже для профессионалов (часть картин специально реставрировалась для этого проекта). Вот солдаты запрыгивают на «самую спокойную лошадь в истории кино», вот нянечки устраивают «парад колясок», а солдаты танцуют странный танец на биваке. А вот мексиканские лошади проигрывают неравный бой с утками. Не устали? Тогда получите турецких верблюдов, египетских сфинксов и русских купцов, вальяжно гуляющих по Тверской (вид Тверской – отдельная песня, поверьте!).

Кадр из фильма «Люмьеры!»

Но если вы думаете, что вас зазывают на простейшую компиляцию, то вы ошибаетесь. «Люмьеры!» - не примитивный сборник, он структурирован очень жестко. Во-первых, перед нами целостный и подробный рассказ, вариант лекции (хоть и весьма ироничной). Во-вторых, все представленные работы рассортированы по группам, каждая из которых «отвечает» или за какую-то тему, или за определенный жанр, имеющий место быть в творческой жизни братьев. Например, «Франция за работой», «Франция развлекается», «Жанр комедии», ну и так далее. Хотя лично я назвала бы самой интересной ту группу, в которой Люмьеры опережают свое время: некоторые фильмы можно принять за кадры, снятые совсем другими режиссерами (Ренуаром, Эйзенштейном, Одзу…).

Кадр из фильма «Люмьеры!»

Что же касается «лекции», то это слово появилось здесь не случайно. Тьерри Фремо – фанат своего дела и редкий профессионал, поэтому просветительство у него в крови. Он и просвещает, а не просто вытаскивает свои сокровища из кладовой и хвастает ими. Фремо рассказывает о композиции кадра, о глубине кадра, о внутрикадровым движении и т.д. Он учит смотреть кино, причем делает это без занудства, с иронией в обнимку (например, мини-фильм о девочке, которая только учится ходить, а потому падает, сопровождается комментарием о «зарождении жанра триллера»: мол, упадет или не упадет, сколько волнений…). Правда, за 50 секунд рассмотреть все детали, на которые указывал перст автора, получается не всегда. И лично я об этом жалею. Так что велика вероятность, что кое-кто постучится к братьям Люмьерам еще не раз…

Вера Алёнушкина

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