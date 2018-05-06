Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сад художника: Американский импрессионизм
Киноафиша Фильмы Сад художника: Американский импрессионизм Отзывы о фильме «Сад художника: Американский импрессионизм»
The Artist's Garden: American Impressionism Сад художника: Американский импрессионизм 2017 / Великобритания
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Сад художника: Американский импрессионизм»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Yulia Gorshenina 6 мая 2018, 13:37
Оценка
Хороший фильм. Наконец-то в кинотеатрах идут фильмы не только массовой культуры, но и просветительские. Большой подарок любителям живописи. Фильм красивый - много цветов, садов, городского ландшафта. Рассказывается о художниках того времени не только с художественной точки зрения в плане техники и стиля письма, но и как в картинах отражалась жизнь того времени, тяга к сельской жизни, отдыху от индустриальных перенаселенных городов, также и о женском феминизме и не только. Фильм для размышления, расширения кругозора, и просто отдыха - великолепные кадры и волшебная музыка умиротворяют.
6 мая 2018, 13:37 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Возрожденные
Возрожденные 5 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 17 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 1 комментарий
Вызов
Вызов 192 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App