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Сад художника: Американский импрессионизм
Отзывы о фильме «Сад художника: Американский импрессионизм»
The Artist's Garden: American Impressionism
Сад художника: Американский импрессионизм
2017 / Великобритания
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Yulia Gorshenina
6 мая 2018, 13:37
Оценка
Хороший фильм. Наконец-то в кинотеатрах идут фильмы не только массовой культуры, но и просветительские. Большой подарок любителям живописи. Фильм красивый - много цветов, садов, городского ландшафта. Рассказывается о художниках того времени не только с художественной точки зрения в плане техники и стиля письма, но и как в картинах отражалась жизнь того времени, тяга к сельской жизни, отдыху от индустриальных перенаселенных городов, также и о женском феминизме и не только. Фильм для размышления, расширения кругозора, и просто отдыха - великолепные кадры и волшебная музыка умиротворяют.
6 мая 2018, 13:37
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