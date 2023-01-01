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Я не мадам Бовари
Киноафиша Фильмы Я не мадам Бовари Награды и номинации фильма Я не мадам Бовари
Wo bu shi Pan Jinlian Я не мадам Бовари 2016 / Китай
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Я не мадам Бовари

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2016 Кинофестиваль в Торонто 2016
Премия Международной федерации кинокритиков - Special Presentation
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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