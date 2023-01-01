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Дорога Дорога
Киноафиша Фильмы Дорога Дорога, 1982: актеры и роли
Yol Дорога 1982 / Турция / Швейцария / Франция
8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Дорога, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шериф Гёрен Şerif Gören Йылмаз Гюней Yılmaz Güney
В ролях
Тарик Акан Tarık Akan Сериф Сезер Şerif Sezer Халиль Эргюн Halil Ergün Мераль Орхонсай Нечметтин Чобаноглу
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