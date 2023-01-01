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Детская площадка
Детская площадка, 2016: актеры и роли
Plac zabaw
Детская площадка
2016 / Польша
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Детская площадка, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бартош Ковальски
В ролях
Павел Брандыс
Paweł Brandys
Анита Янция
Павел Кароляк
Pawel Karolak
В прокате
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