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Голова. Два уха
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Голова. Два уха, 2017

2017 / Россия
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Голова. Два уха» основан на реальных событиях. Режиссёр Виталий Суслин взял за основу сюжета историю простого деревенского парня Ивана Лашина. Сам Иван и сыграл в фильме главную роль. Ивану Сергеевичу 26 лет, и он живёт в деревне, расположенной недалеко от Воронежа. Он работает пастухом, и ему действительно нравится его жизнь.

Но однажды в город приходит суровая зима, из-за которой встаёт вся работа. И тут, как по заказу, в село приезжает незнакомец на шикарной машине, который предлагает главному герою работу в большом городе. Парень соглашается, после чего происходит его преображение. Из неотёсанного деревенщины он превращается в человека в деловом костюме, который приступает к офисной работе. Однако со временем Иван понимает, что это совсем не то, о чём он мечтал...

- Фильм «Голова. Два уха» вошёл в конкурсную программу кинофестиваля «Кинотавр»

- Картина частично снималась в селе Сторожевое, где родился главный герой, а также исполнитель роли Иван Лашин. Другая часть фильма была снята в ТЦ «Арена»

- История сыгравшего главную роль Ивана Лашина легла в основу сценария фильма «Голова. Два уха». Иван играет в картине самого себя

- Практически все роли сыграли непрофессиональные актёры

В занесенном снегом селе живет пастух Иван Сергеевич. Каждое утро Иван Сергеевич убирает навоз, кормит коров. Так проходит день за днем.

В одно зимнее утро на дорогой машине в село приезжает незнакомый мужчина и предлагает Ивану Сергеевичу хорошую работу в городе. Иван Сергеевич с радостью соглашается. Незнакомец увозит Ивана Сергеевича из села в город… 

 

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 10 июня 2017
Возраст 16+
Режиссер
Виталий Суслин
В ролях
Иван Лашин
Анна Махлина
Татьяна Лашина
Григорий Кокоткин
Елена Киселева
Все актеры и съемочная группа
Кинофестиваль Кинотавр Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»
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