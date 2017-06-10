Голова. Два уха, 2017

Фильм «Голова. Два уха» основан на реальных событиях. Режиссёр Виталий Суслин взял за основу сюжета историю простого деревенского парня Ивана Лашина. Сам Иван и сыграл в фильме главную роль. Ивану Сергеевичу 26 лет, и он живёт в деревне, расположенной недалеко от Воронежа. Он работает пастухом, и ему действительно нравится его жизнь.
Но однажды в город приходит суровая зима, из-за которой встаёт вся работа. И тут, как по заказу, в село приезжает незнакомец на шикарной машине, который предлагает главному герою работу в большом городе. Парень соглашается, после чего происходит его преображение. Из неотёсанного деревенщины он превращается в человека в деловом костюме, который приступает к офисной работе. Однако со временем Иван понимает, что это совсем не то, о чём он мечтал...
- Фильм «Голова. Два уха» вошёл в конкурсную программу кинофестиваля «Кинотавр»
- Картина частично снималась в селе Сторожевое, где родился главный герой, а также исполнитель роли Иван Лашин. Другая часть фильма была снята в ТЦ «Арена»
- История сыгравшего главную роль Ивана Лашина легла в основу сценария фильма «Голова. Два уха». Иван играет в картине самого себя
- Практически все роли сыграли непрофессиональные актёры
В занесенном снегом селе живет пастух Иван Сергеевич. Каждое утро Иван Сергеевич убирает навоз, кормит коров. Так проходит день за днем.
В одно зимнее утро на дорогой машине в село приезжает незнакомый мужчина и предлагает Ивану Сергеевичу хорошую работу в городе. Иван Сергеевич с радостью соглашается. Незнакомец увозит Ивана Сергеевича из села в город…