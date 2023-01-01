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Поезд-беглец
Поезд-беглец, 1985: актеры и роли
Runaway Train
Поезд-беглец
1985 / США
7.2
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Поезд-беглец, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кончаловский
В ролях
Джон Войт
Jon Voight
Эрик Робертс
Eric Roberts
Ребекка Де Морнэй
Rebecca De Mornay
Кайл Т. Хеффнер
Kyle T. Heffner
Джон П. Райан
John P. Ryan
Кеннет МакМиллан
Kenneth McMillan
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