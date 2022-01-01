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Вчерашний расцвет Вчерашний расцвет
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Die Blumen von gestern Вчерашний расцвет 2016 / Австрия / Германия / Франция
6.6 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Вчерашний расцвет»

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Тотила Блюмен (Ларс Айдингер) - историк. Он два года посвятил организации конгресса по Освенциму и очень болезненно реагирует на то, что в итоге его деятельность расценивается как «подготовительная работа», а руководящий пост переходит коллеге. Дома его тоже ждут неприятности: брак рушится, компромиссы не приносят даже видимости улучшения и только ухудшают обстановку. Тотила и так пьет антидепрессанты, а тут еще на него скинули практикантку. Зази (Адель Энель) обожает книги Блюмена…

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