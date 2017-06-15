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Киноафиша Рецензии «Вчерашний расцвет»: Рецензия Киноафиши

«Вчерашний расцвет»: Рецензия Киноафиши

15 июня 2017 00:00
«Вчерашний расцвет»: Рецензия Киноафиши
Вечная память

Тотила Блюмен (Ларс Айдингер) - историк. Он два года посвятил организации конгресса по Освенциму и очень болезненно реагирует на то, что в итоге его деятельность расценивается как «подготовительная работа», а руководящий пост переходит коллеге. Дома его тоже ждут неприятности: брак рушится, компромиссы не приносят даже видимости улучшения и только ухудшают обстановку. Тотила и так пьет антидепрессанты, а тут еще на него скинули практикантку. Зази (Адель Энель) обожает книги Блюмена и ненавидит все немецкое: овчарок, автомобили и пиво, например. Отношения с эмоциональной девушкой у Тотилы с первых же минут знакомства не заладились.

Кадр из фильма «Вчерашний расцвет»
Кадр из фильма «Вчерашний расцвет»

Зази непредсказуема, ее поведение подчас обескураживает, и непонятно, что же еще она может сделать. Исследователь от новой знакомой тоже не отстает: провоцирует драки и выдает одну абсурдную и неловкую фразу за другой. Они оба будто бы не владеют собой и мучаются из-за того, что не всегда могут контролировать свои поступки, хотя, по всей видимости, интуитивно улавливают, что именно им мешает жить спокойно. Но смутное осознание своих проблем и понимание того, где же таится их возможный источник, не приносили им желаемого облегчения. Отягощенные скорбным знанием, Тотила и Зази шли по кругу, по крайней мере, до знакомства друг с другом.

Кадр из фильма «Вчерашний расцвет»
Кадр из фильма «Вчерашний расцвет»

Несмотря на зачин, столь похожий по структуре на множество ромкомов, фильм Криса Крауса не тонет в ванильной сладости и поцелуях двух разных людей, по велению планет нашедших друг друга в нужном месте и в нужное время. «Вчерашний расцвет» поражает смелостью, дерзостью и юмором, бескомпромиссным, острым, пристально всматривающимся в эффекты неизгладимых травм. Травм, в случае с героями Адель Энель и Ларса Айдингера ежечасно напоминающих о себе и взламывающих все человеческое существо. Зази и Тотила сами прокричат с экрана, что травмированы, и в рассеивающемся со временем обрамлении забывших о неловкости шуток видны все четче боль и отчаянье двух малознакомых людей.

Кадр из фильма «Вчерашний расцвет»
Кадр из фильма «Вчерашний расцвет»

Бабушка Зази погибла в газовой камере, и ее трагическая судьба влияет на отношение внучки к миру и другим людям. Настоящее девушки тонет в ужасающем прошлом, и Зази охватывает паника, когда она сталкивается с чем-то или кем-то, напоминающим ей о предсмертных муках родного человека. Она, конечно, сама подшутит над собой и выдаст не одно зубодробительное признание, но все же ее откровенность не успокаивает боль за боль другого человека и не умаляет стеснения за свои чувства. Крис Краус не сразу вскрывает все подробности прошлого героев Адель Энель и Ларса Айдингера, в особенности придерживает он до конца секреты Тотилы, но каждый новый штрих в портрете историка показывает, что мужчина не может жить настоящим, потому что чужое прошлое легло на его плечи тяжким грузом.

Кадр из фильма «Вчерашний расцвет»
Кадр из фильма «Вчерашний расцвет»

На контрасте с линией Тотилы и Зази в «Вчерашний расцвет» проникает история женщины, пережившей геноцид евреев в годы Второй Мировой Войны. Сигрид Марквардт играет актрису, участие которой в конгрессе по Освенциму, как считает руководство исследовательского центра, привлечет внимание общественности и инвесторов. Молодые люди, только слышавшие или читавшие о Холокосте и ставшие заложниками прошлого и рассказов о прошлом, с удивлением сталкиваются с нежеланием рассказывать о времени, проведенном в концлагере. Крис Краус, смело вложивший в уста персонажей своего фильма высказывания о том, как Холокост используется для привлечения инвестиций и внимания нужных людей, очень аккуратно избегает соблазна выдать пару громких фраз и в очередной раз воссоздать на экране страдания, издевательства и убийства.

Кадр из фильма «Вчерашний расцвет»
Кадр из фильма «Вчерашний расцвет»

Размышления о судьбе потомков жертв и их мучителей, разбавленное жестким юмором, фиксация на камеру невыносимости памяти, навязчивое присутствие прошлого в жизни Тотилы и Зази, к которому они оказались причастны по родству, во «Вчерашнем расцвете» позволяет избежать нарочитой плакатности и показной слезливости в фильме о Холокосте. Внедрение резких шуток в ткань кино о трагедии, конечно, может вызвать отторжение, но надо заметить, что Крис Краус во многом использует юмор и для того, чтобы озвучить не самые лицеприятные вещи, связанные с эксплуатацией памяти о геноциде и нацизме в годы Второй Мировой Войны. И отказ выносить на экран ужас концлагерей может расцениваться как принципиальная этическая позиция, не позволяющая себе живописать муки, заискивая перед аудиторией.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Вчерашний расцвет»

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