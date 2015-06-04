Оповещения от Киноафиши
О фильме

Учитель музыки Мартен Бруклин получает известие из Бразилии. Его друг детства оставил ему в наследство подлинный нотный лист произведения Иоганна Себастьяна Баха. После небольшого замешательства он решается на поездку и оказывается в самом центре Бразилии. Именно здесь ему судьба уготовила массу сюрпризов: от пропажи багажа и документов с последующим посещением центра содержания несовершеннолетних, до занятий музыкой с детьми и подростками из этого центра.

Страна Германия / Бразилия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 июня 2015
Дата выхода
20 апреля 2017 Бразилия
24 марта 2016 Германия
Производство NFP, Conspiração Filmes, Miravista
Другие названия
Bach in Brazil, Filhos de Bach
Режиссер
Ансгар Алерс
В ролях
Пабло Винисиус
Эдгар Зельге
Франциска Вальзер
Марилия Габриэла
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Наша рецензия

В Бразилии возможно всё
В Бразилии возможно всё  «Бах в Бразилии» - это фильм немецкого режиссера Ансгара Алерса. Вышел он еще в 2015 году, но до проката в России пока так и не дошел. Однако, учитывая, что картина создавалась около 10 лет, то ареал томительного ожидания так и витает над ней, и, возможно, однажды она дойдет до больших российских экранов. А она этого действительно достойна. Так уж вышло, что большинство зарубежных лент, которые предлагают нам наши кинотеатры, родом из Америки, Англии, Канады, но реже -…

Отзывы о фильме

Новости о фильме
Обзор кинофестиваля «Петербургский диалог»
Обзор кинофестиваля «Петербургский диалог» 20-23 апреля 2017 г. в Санкт-Петербурге прошел первый российско-немецкий молодежный кинофестиваль «Петербургский диалог». Более 20 молодых режиссеров из России и Германии представили свои
24 апреля 2017 16:52
