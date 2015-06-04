«Бах в Бразилии» - это фильм немецкого режиссера Ансгара Алерса. Вышел он еще в 2015 году, но до проката в России пока так и не дошел. Однако, учитывая, что картина создавалась около 10 лет, то ареал томительного ожидания так и витает над ней, и, возможно, однажды она дойдет до больших российских экранов. А она этого действительно достойна. Так уж вышло, что большинство зарубежных лент, которые предлагают нам наши кинотеатры, родом из Америки, Англии, Канады, но реже -…