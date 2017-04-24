«Бах в Бразилии»: Рецензия Киноафиши

В Бразилии возможно всё

«Бах в Бразилии» - это фильм немецкого режиссера Ансгара Алерса. Вышел он еще в 2015 году, но до проката в России пока так и не дошел. Однако, учитывая, что картина создавалась около 10 лет, то ареал томительного ожидания так и витает над ней, и, возможно, однажды она дойдет до больших российских экранов. А она этого действительно достойна. Так уж вышло, что большинство зарубежных лент, которые предлагают нам наши кинотеатры, родом из Америки, Англии, Канады, но реже - Германии. Не снимают немцы блокбастеров и не особо шумят своими кинокартинами. Самое популярное кино из Германии - это «Достучаться до небес», которое любят во всем мире, благодаря многим параметрам. Но один из самых главных моментов в этом культовом фильме - это юмор, который понятен всем. Так вот, «Бах в Бразилии» прийдется по вкусу всем, кто любит качественный, умный юмор и глубокую мысль, которая помогает зрителю стать лучше.

Кадр из фильма «Бах в Бразилии»

По сюжету Мартен Бруклин с детства посвящал свою жизнь музыке. У него был лучший друг Карл, вместе с которым они составляли отличный дуэт и могли бы прославиться. Но однажды его друг предпочел музыке девушку и уехал из Германии. Мартен был подавлен и не стал развивать свою музыкальную карьеру, а с Карлом больше никогда не общался, хотя и не забывал его. Будучи уже взрослым мужчиной, он получил весточку от друга - тот умер и оставил Мартену в наследство подлинный нотный лист произведения Себастьяна Баха. Чтобы получить эту реликвию, Мартен должен был немедленно вылететь в Бразилию, где для него начались неожиданные приключения.

Кадр из фильма «Бах в Бразилии»

Рассказывая об этом фильме, можно, с одной стороны, не бояться спойлеров, а с другой, очень сложно кратко изложить синопсис. Для Мартена это путешествие смахивает на традиционный путь героя в мифологии. Он несчастен в своем городе, не видит перспектив и унижаем людьми, которые менее талантливы, чем он, но все равно стоят выше. Мартен никак не может сделать шаг на встречу женщине, которая его любит, и невольно создает френдзону. Приехав в Бразилию, погрузившись в атмосферу совершенно другой страны и познакомившись с людьми, у которых совсем непохожий менталитет, он смог набраться силы и вернуться домой уже иным человеком.

Кадр из фильма «Бах в Бразилии»

Но не только Мартен нуждался в переменах. Важными персонажами в этой истории являются дети. Совершенно очаровательные, нетипичные и не смазливые, прекрасные маленькие актеры не оставят зрителя равнодушным. И хотя Мартен со своими обязанностями и страхом перед изменениями в жизни куда более близок современному взрослому человеку, сопереживаем мы именно детям. Они находятся примерно в том же положении, что и Мартен. Только взрослого человека ограничивают его страхи, убеждения и старые привязанности, а вот детей ограничивают вполне реальные стены и заборы (по сюжету они сироты и живут в учреждении для несовершеннолетних). Но зато для них нет ограничений ментальных и они легко верят, что могут просто взять и уехать в Германию играть на фестивале.

Кадр из фильма «Бах в Бразилии»

И вот перед нами немолодой немец, маленькие бразильцы, - то есть совершенно разные люди по происхождению и жизненному опыту. Но с одинаковыми проблемами, желаниями и страхами. И только объединившись, они добились успеха. А точкой соприкосновения выступила музыка. Так тонко и гениально, говоря на языке музыки, режиссер позволяет героям впустить друг друга в свои культуры, тем самым открыв для них новые перспективы. Дело в том, что дети даже не знают кто такой Бах, но их сердца все равно дают отклик на его произведения. А Мартен учит их играть на музыкальных инструментах. Близость и понимание между персонажами растет пропорционально росту качества музыки.

Кадр из фильма «Бах в Бразилии»

Довольно популярная история о том, как встречаются потерянные взрослые с беспомощными детьми и вместе меняют свою жизнь к лучшему, подана тут очень оригинально. Наверное, главная фишка в том, что режиссер прекрасно знаком с культурой немцев, а также погрузился в культуру бразильцев и смог это очень точно отобразить в фильме. А для россиян этот симбиоз это действительно нечто новое. И каким бы глубоким не был посыл этой картины, она еще и очень уморительная, пестрит как остроумием, так и простыми легкими шутками, забавными яркими персонажами и нелепыми ситуациями.

Кадр из фильма «Бах в Бразилии»

Вспоминая процесс создания фильма, режиссер говорит, что приехав в Бразилию и познакомившись с местными коллегами по кинематографу, они сразу же решили сделать совместный проект. «Музыкой ты можешь создать и поменять многое» - фраза, которую Ансгар услышал в Бразилии, прочно поселилась у него в сознании и стала стартом для фильма. После просмотра «Баха в Бразилии», в эту мысль легко поверить. Долговременный позитивный настрой и ощущение присутствия в Бразилии (благодаря отличной операторской работе и красивым видам) прилагается.

Бариева Лилия