В процессе, 2016

Отец, чтобы спасти свою больную 15-летнюю дочь, бежит из Сирии в Нидерланды. Долгая процедура ожидания статуса беженца и ухудшение здоровья дочери заставляют его усомниться в правильности решения покинуть свою страну и семью. Премьера фильма прошла в 2017 году в Нидерландах на Кинофестивале Movies that Matter. Автор фильма Джиска Рикелс начала работу в кино в качестве ассистента режиссеров Даваагийн Бямбасурэн и Луиджи Фалорни на документальном фильме «Рассказ плачущего верблюда» (2003), номинированном на «Оскар». Ее дипломный фильм «Нижний уровень» (2003) выиграл множество престижных наград и получил международную известность. Ее первый полнометражный документальный фильм «4 стихии» открывал Кинофестиваль IDFA в Амстердаме в 2006 году и был успешен в кинопрокате в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Ее следующая работа «Babaji, an Indian Love Story» (2009) была удостоена Специального Приза жюри на кинофестивале Vision du Reel в Швейцарии и вышла в прокат в Нидерландах. В 2007 году Джиска получила звание «Лучший режиссер года» от Голландской Гильдии кинорежиссеров. Затем ее фильм «El Sonido del Bandoneón» открывал национальный конкурс на кинофестивале IDFA в Амстердаме в 2011 году и получил Особое упоминание жюри на кинофестивале в Рио-де-Жанейро. В 2012 году Джиска участвовала в 3D-проекте Вима Вендерса «Храмы культуры» в качестве помощника режиссера.