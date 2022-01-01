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Почетный гражданин Почетный гражданин
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El ciudadano ilustre Почетный гражданин 2016 / Аргентина / Испания
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Отзывы о фильме «Почетный гражданин»

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В черном плаще с серебристым подбоем, шаркающей походкой перезрелой матроны вышла на сцену упитанная Королева Красоты. Крохотный зал был битком. Еще бы, такое событие! Не каждый день богом забытый городок встречает столь важного гостя. Поэтому Королева нервно икнула и протянула Даниэлу Монтовани позолоченную медаль. Зал захлопал. Заикающийся от волнения мэр провозгласил г-на Монтовани почетным гражданином их города. Провозглашенный заплакал: из всех наград, которые он когда-либо получал, эта…

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