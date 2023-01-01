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Барфи! Барфи!
Киноафиша Фильмы Барфи! Барфи!, 2012: актеры и роли
Barfi! Барфи! 2012 / Индия
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Барфи!, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анураг Басу Anurag Basu
В ролях
Ранбир Капур Ranbir Kapoor Приянка Чопра Джонас Приянка Чопра Джонас Priyanka Chopra Jonas Илеана Саурабх Шукла Saurabh Shukla Акаш Хурана Akash Khurana
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