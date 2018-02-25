Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночные игры Ночные игры
Киноафиша Фильмы Ночные игры Отзывы о фильме «Ночные игры»
Game Night Ночные игры 2018 / США
7.5 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ночные игры»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Супружеская пара Макс и Энни каждый уикенд развлекаются с друзьями, устраивая посиделки с шарадами, загадками и прочими настольными играми. В один из таких вечеров к ним присоединяется старший брат Макса Брукс и приглашает поиграть к себе. Макс, всегда завидовавший брату и никогда не выигрывавший у него, сразу же хватается за этот шанс и приезжает с женой во всеоружии, готовый ради победы на все. Но Брукс приготовил для них настоящий сюрприз, им не придется проводить ночь, вновь и вновь…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Alessia 25 февраля 2018, 23:10
Оценка
Фильм просто бомба:) Смешной:) Для хорошего настроения то, что надо. Лёгкая и веселая комедия:) Нет этих вечных убийств, изнасилований и мужских извращений, от которых уже тошнит.
25 февраля 2018, 23:10 Ответить
Anastasia Ganina 26 февраля 2018, 22:52
This will be a game night to remember
Фильм для всех тех, кто устал от серьезных фильмов, номинированных на Оскар, и хочет просто от души посмеяться. «Ночные игры» - комедия от создателей «Несносных боссов», продюсером которой выступил исполнитель главной роли Джейсон Бейтман. Пусть формат фильма, исходя из данной характеристики, кажется очень предсказуемым, на деле я смеялась на весь зал и действительно переживала за персонажей. Главные герои Макс и Энни познакомились на одной из викторин в баре и сошлись на том, что оба безумно азартны. Они очень любят играть в шарады и регулярно собирают друзей на вечер игр. Один из таких вечером предлагает организовать брат Макса, с которым они соревнуются с самого детства. Он заказывает целое представление с похищением, где участникам игры с помощью подсказок нужно освободить пленника. При этом оказывается, что у брата задолжал опасным головорезам, и это похищение не такое театральное, как может показаться на первый взгляд. Ничего в этом фильме нет особенного, он просто действительно очень смешной. Сама история комичная до ужаса: как могло так не повезти человеку, когда его похищают на глазах шести его друзей, а те жуют попкорн и восхищаются игрой актеров. Неожиданные повороты событий происходят на протяжении всего фильма, не буду рассказывать, чтобы не испортить ощущения.

​​​​​​​ Интересно было поразмышлять о том, на что способны люди, когда думают, что все происходящее - игра. Размахивать пистолетом, обезоружить головорезов или участвовать в погоне - все это давалось героям гораздо проще, когда они думали, что это все нереально. На этом строится вся анекдотичность происходящего на экране. Сценаристы также постарались разнообразить персонажей, мы узнаем немного о каждом из друзей Макса и Энни, а также об их семейных проблемах и детских травмах. Как всегда невероятно мило Рейчел МакАдамс, такие роли хороших девочек ей отлично удаются.
26 февраля 2018, 22:52 Ответить
Anastasia Ganina 26 февраля 2018, 22:52
This will be a game night to remember
Фильм для всех тех, кто устал от серьезных фильмов, номинированных на Оскар, и хочет просто от души посмеяться. «Ночные игры» - комедия от создателей «Несносных боссов», продюсером которой выступил исполнитель главной роли Джейсон Бейтман. Пусть формат фильма, исходя из данной характеристики, кажется очень предсказуемым, на деле я смеялась на весь зал и действительно переживала за персонажей.
Главные герои Макс и Энни познакомились на одной из викторин в баре и сошлись на том, что оба безумно азартны. Они очень любят играть в шарады и регулярно собирают друзей на вечер игр. Один из таких вечером предлагает организовать брат Макса, с которым они соревнуются с самого детства. Он заказывает целое представление с похищением, где участникам игры с помощью подсказок нужно освободить пленника. При этом оказывается, что у брата задолжал опасным головорезам, и это похищение не такое театральное, как может показаться на первый взгляд. Ничего в этом фильме нет особенного, он просто действительно очень смешной. Сама история комичная до ужаса: как могло так не повезти человеку, когда его похищают на глазах шести его друзей, а те жуют попкорн и восхищаются игрой актеров. Неожиданные повороты событий происходят на протяжении всего фильма, не буду рассказывать, чтобы не испортить ощущения.

​​​​​​​ Интересно было поразмышлять о том, на что способны люди, когда думают, что все происходящее - игра. Размахивать пистолетом, обезоружить головорезов или участвовать в погоне - все это давалось героям гораздо проще, когда они думали, что это все нереально. На этом строится вся анекдотичность происходящего на экране. Сценаристы также постарались разнообразить персонажей, мы узнаем немного о каждом из друзей Макса и Энни, а также об их семейных проблемах и детских травмах. Как всегда невероятно мило Рейчел МакАдамс, такие роли хороших девочек ей отлично удаются.
26 февраля 2018, 22:52 Ответить
vlasofftimur 27 февраля 2018, 19:37
Оценка
Прикольная комедия. Обычная американская прикольная комедия.
27 февраля 2018, 19:37 Ответить
Yaroslav Malyushin 11 марта 2018, 23:38
Оценка
Не запоминающийся фильм. Смотришь как ненавязчивое вступление, ожидая головоломок или поворотов сюжета (типа "Начало" или "Миссия невыполнима" и подобных). И тут все сразу заканчивается считай ничем.
Ну хорошо хоть негатива нет.
11 марта 2018, 23:38 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Синистер. Начало
Синистер. Начало 11 комментариев
Хотя бы кинода 2 5 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 53 комментария
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 51 комментарий
Вызов
Вызов 185 комментариев
Робот Ари
Робот Ари 1 комментарий
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 15 комментариев
Волшебная флейта
Волшебная флейта 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App