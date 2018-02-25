Наша рецензия

Супружеская пара Макс и Энни каждый уикенд развлекаются с друзьями, устраивая посиделки с шарадами, загадками и прочими настольными играми. В один из таких вечеров к ним присоединяется старший брат Макса Брукс и приглашает поиграть к себе. Макс, всегда завидовавший брату и никогда не выигрывавший у него, сразу же хватается за этот шанс и приезжает с женой во всеоружии, готовый ради победы на все. Но Брукс приготовил для них настоящий сюрприз, им не придется проводить ночь, вновь и вновь…