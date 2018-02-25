Супружеская пара Макс и Энни каждый уикенд развлекаются с друзьями, устраивая посиделки с шарадами, загадками и прочими настольными играми. В один из таких вечеров к ним присоединяется старший брат Макса Брукс и приглашает поиграть к себе. Макс, всегда завидовавший брату и никогда не выигрывавший у него, сразу же хватается за этот шанс и приезжает с женой во всеоружии, готовый ради победы на все. Но Брукс приготовил для них настоящий сюрприз, им не придется проводить ночь, вновь и вновь…
Фильм для всех тех, кто устал от серьезных фильмов, номинированных на Оскар, и хочет просто от души посмеяться. «Ночные игры» - комедия от создателей «Несносных боссов», продюсером которой выступил исполнитель главной роли Джейсон Бейтман. Пусть формат фильма, исходя из данной характеристики, кажется очень предсказуемым, на деле я смеялась на весь зал и действительно переживала за персонажей. Главные герои Макс и Энни познакомились на одной из викторин в баре и сошлись на том, что оба безумно азартны. Они очень любят играть в шарады и регулярно собирают друзей на вечер игр. Один из таких вечером предлагает организовать брат Макса, с которым они соревнуются с самого детства. Он заказывает целое представление с похищением, где участникам игры с помощью подсказок нужно освободить пленника. При этом оказывается, что у брата задолжал опасным головорезам, и это похищение не такое театральное, как может показаться на первый взгляд. Ничего в этом фильме нет особенного, он просто действительно очень смешной. Сама история комичная до ужаса: как могло так не повезти человеку, когда его похищают на глазах шести его друзей, а те жуют попкорн и восхищаются игрой актеров. Неожиданные повороты событий происходят на протяжении всего фильма, не буду рассказывать, чтобы не испортить ощущения.
Интересно было поразмышлять о том, на что способны люди, когда думают, что все происходящее - игра. Размахивать пистолетом, обезоружить головорезов или участвовать в погоне - все это давалось героям гораздо проще, когда они думали, что это все нереально. На этом строится вся анекдотичность происходящего на экране. Сценаристы также постарались разнообразить персонажей, мы узнаем немного о каждом из друзей Макса и Энни, а также об их семейных проблемах и детских травмах. Как всегда невероятно мило Рейчел МакАдамс, такие роли хороших девочек ей отлично удаются.
Фильм для всех тех, кто устал от серьезных фильмов, номинированных на Оскар, и хочет просто от души посмеяться. «Ночные игры» - комедия от создателей «Несносных боссов», продюсером которой выступил исполнитель главной роли Джейсон Бейтман. Пусть формат фильма, исходя из данной характеристики, кажется очень предсказуемым, на деле я смеялась на весь зал и действительно переживала за персонажей.
Главные герои Макс и Энни познакомились на одной из викторин в баре и сошлись на том, что оба безумно азартны. Они очень любят играть в шарады и регулярно собирают друзей на вечер игр. Один из таких вечером предлагает организовать брат Макса, с которым они соревнуются с самого детства. Он заказывает целое представление с похищением, где участникам игры с помощью подсказок нужно освободить пленника. При этом оказывается, что у брата задолжал опасным головорезам, и это похищение не такое театральное, как может показаться на первый взгляд. Ничего в этом фильме нет особенного, он просто действительно очень смешной. Сама история комичная до ужаса: как могло так не повезти человеку, когда его похищают на глазах шести его друзей, а те жуют попкорн и восхищаются игрой актеров. Неожиданные повороты событий происходят на протяжении всего фильма, не буду рассказывать, чтобы не испортить ощущения.
Интересно было поразмышлять о том, на что способны люди, когда думают, что все происходящее - игра. Размахивать пистолетом, обезоружить головорезов или участвовать в погоне - все это давалось героям гораздо проще, когда они думали, что это все нереально. На этом строится вся анекдотичность происходящего на экране. Сценаристы также постарались разнообразить персонажей, мы узнаем немного о каждом из друзей Макса и Энни, а также об их семейных проблемах и детских травмах. Как всегда невероятно мило Рейчел МакАдамс, такие роли хороших девочек ей отлично удаются.
Ну хорошо хоть негатива нет.
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